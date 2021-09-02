Beyaz Saray’dan Taliban kararı

PSAKI İLE ERKEK MUHABİR ARASINDA İLGİNÇ "KÜRTAJ" DİYALOĞU

Öte yandan Psaki ile basın odasında bulunan erkek muhabir arasında Teksas'ta dün yürürlüğe giren ve kadınların hamileliklerinin 6'ncı haftasından sonra kürtaj olmasını yasaklayan tartışmalı yasaya ilişkin ilginç bir diyalog yaşandı.

Muhabirin, "Katoliklik desteklemezken, Katolik olan Biden neden kürtajı destekliyor?" sorusu üzerine, "Biliyorum bu tarz seçimlerle hiç karşılaşmadın hiç hamile de kalmadın, ancak kadınlar için bu çok zor bir seçim." ifadesini kullandı.



