Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag Türkiye’ye geliyor! Afganistan diplomasisi

Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag 2 Eylül 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, Türkiye-AB ilişkilerinin ve Afganistan başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.