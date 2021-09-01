Hollanda Dışişleri Bakanı Kaag Türkiye'ye geliyor! Afganistan diplomasisi
DÜNYA DHA
Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag Türkiye'yi ziyaret edecek. Yarın Türkiye'de olacak Bakan Kaag'ın ziyareti için "Türkiye-AB ilişkilerinin ve Afganistan başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" açıklaması yapıldı.
Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda Dışişleri Bakanı Sigrid Kaag 2 Eylül 2021 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, Türkiye-AB ilişkilerinin ve Afganistan başta olmak üzere güncel bölgesel gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir" denildi.