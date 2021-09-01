Biden’ın Eşref Gani’ye baskısı ifşa oldu! Algı yönetiminde ısrar

Reuters haberinde ayrıca, Biden'ın görüşme sırasında Gani'ye, "Hiç şüphesiz en iyi orduya sahipsin" dediği ve "70-80 bine karşı 300 bin iyi donanımlı askerleri var ve açıkçası iyi de savaşabiliyorlar" detayına da dikkat çekti.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama henüz gelmezken, Biden'ın durumu örtbas etme çabaları büyük yankı uyandırdı.