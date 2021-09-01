Hindistan'da şaşırtan görüntü! Fırtınanın ardından "su hortumu" meydana geldi

Sosyal medyada kullanıcıları yaşanan olayı, "İlginç" ve "Harika" olarak nitelendirdi. Öte yandan nadiren karşılaşılan su hortumları ise, genellikle bulutlu hava ve kuvvetli rüzgarlar nedeniyle bir su kanalı oluştuğunda meydana geliyor.

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