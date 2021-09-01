Fille öz çekim yapmak isterken fil tarafından ezilerek hayatını kaybetti

New24'ün haberine göre, ülkenin Kwekwe bölgesinde, kimliği açıklamayan yetişkin erkek, beraber öz çekim çekmeye çalıştığı fil tarafından metrelerce sürüklendikten sonra ezilerek yaşamına son verildi.

Olay esnasında maktulün yanında olan bir arkadaşı da filin saldırısı sonucunda ağır yaralanarak Kwekwe Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Koruma alanından kaçtığı belirlenen fil de Zimbabve Parkları ve Yaban Hayatı Yönetim Kurumu (ZimParks) tarafından denetim altına alındı.

Yerel halk daha önce koruma alanından kaçan yedi filin bölgede dolaştığını görevlilere ihbar etmişti.