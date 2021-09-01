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Ermenistan ordusunun zorbalığı bir kez daha kanıtlandı! Üzüm bağları ve buğday tarlalarını çekilmeden önce patlayıcılarla yok ettiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2021 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021
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Ermenistan ordusunun zorbalığı bir kez daha kanıtlandı! Üzüm bağları ve buğday tarlalarını çekilmeden önce patlayıcılarla yok ettiler

Uzun yıllar Ermenistan'ın işgali altında olan Dağlık Karabağ bölgesi etrafındaki illerde belli alanlara patlayıcıların yerleştirildiği ortaya çıktı. Bölgede köpeklerle beraber araştırama yapan uzman ekipler 174 patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatları imha etti. Ermenistan ordusunun üzüm bağları ve buğday tarlalarıyla bilinen toprakları bile patlayıcılarla yok ettiği belirtildi. Ermenistan'ın ayrıca kentlerde bulunan Azeri mezarlıklarını da talan ettiği öğrenildi. Bölgedeki tüm mayınların temizlenmesinin ardından Azerbaycan halkı uzun süre sonra evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak.

Karabağ bölgesinde Ermenistan tarafından yaklaşık 30 yıldır işgali süren topraklarını kurtardı. Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesi ve etrafındaki illerden çekilmeden önce belli alanlara patlayıcılar yerleştirdiği ortaya çıktı.

174 PATLAMAMIŞ MERMİ, BOMBA VE MÜHİMMAT İMHA EDİLDİ

Ermenistan ordusunun genel uzunluğu 12 kilometre olan Cebrail-Fuzuli yolunda çeşitli alanlara mayın ve patlayıcılar yerleştirdiği tespit edildi. Uzman ekipler, patlayıcıları imha etmek için titizlikle çalışma yürütüyor. 174 patlamamış mermi, bomba ve mayın gibi mühimmatlar imha edildi. Üzüm bağları ve buğday tarlalarıyla bilinen topraklar patlayıcılarla yok edilmiş. ASFALT DÖKME ÇALIŞMALARI BAŞLADI Fuzuli kentinde mayınlardan temizlenen alanlardaki yollara asfalt dökme çalışmaları yapılıyor. Azerbaycan halkı bölgenin mayınlardan temizlenmesinin ardından yıllardır hasretle bekledikleri evlerine kavuşacak.

ULUSLARARASI TOPLUM SESSİZ!

Uluslararası toplum temsilcilerinin; Ermenistan ordusunun işgal ettiği toprakları adeta mayın tarlasına çevirmesine tepki göstermesi bekleniyor.

MEZARLIKLAR DA TALAN EDİLMİŞ

Ermenistan'ın; kentlerde bulunan Azeri mezarlıkları da talan ettiği tespit edildi. Mezarlıkların açıldığı ve kabir taşlarının kırıldığı öğrenildi.

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) mayın temizleme uzmanlarından Asadov Natık, Cebrail-Fuzuli yolunun mayınlardan temizlenmesi çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Natık, 7 gün içerisinde 12 kilometrelik alanın tamamı temizlenmiş olacağı söyledi.

ALİYEV: TÜRK MEDYASI HAKİKATLARİ ORTAYA ÇIKARDI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başkanı Hikmet Aliyev; savaş döneminde kardeş ülke Türkiye'nin medyasının Azerbaycan'ın yanında olduğunu gördüklerini belirterek, "Türk medyası savaş döneminde haberlerin ülkenizde ve dünya medyasında çıkarılmasında Azerbaycan'a çok destek oldu. Savaş döneminde Azerbaycan'a kara propaganda yapıldığını gördük. Türk ve Azerbaycan medyası hakikatların ortaya çıkarılmasında çok önemli görev ifa etti" dedi.

Ermenistan ordusunun zorbalığı bir kez daha kanıtlandı ERMENİSTAN ORDUSUNUN ZORBALIĞI BİR KEZ DAHA KANITLANDI

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