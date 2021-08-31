ABD Başkanı Joe Biden’dan Afganistan’dan çekilmeye yönelik son dakika açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden canlı yayında Afganistan'dan çekilmeye yönelik son dakika açıklamalarında bulunuyor.

BIDEN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Afganistan'dan tahliyeler onurlu bir şekilde gerçekleşti.

Taliban'ın seyahat özgürlüğünü rahat tutması gerekiyor.

Şimdi yaklaşık 100 ABD'li Afganistan'da kaldı.

Taliban sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeli.

Bizim Afganistan'a girme sebebimiz Bin Ladin'di. Yaklaşık 100 ABD'li Afganistan'da kaldı. Afganistan'dan ayrılmak istenenler ayrıldı. Afgan halkına askeri destek gerekirse verilecektir. Taliban'ın kamu sorumluluğu olmalı. Televizyon yayıncılığı güvenli şekilde yapılmalıdır.

Kararımın arkasındayım.

Ben göreve geldiğim zaman Taliban çok güçlü bir askeri pozisyona sahipti. Ya son yönetimin attığı adımı sürdürüp attıracaktık ya da kalıp on yıllarca daha uğraşıp onlarca kişiyi savaşa sokacaktık. Ben bu savaşı sürdürmek istemedim.

Ekiplerimiz 7/24 görev başındaydı, sürekli görüşme ve hareket halindeydiler. İlk etapta 5 bin 500 ABD'li tahliye ettik. Sonrasında ayrılmak isteyenler olursa yardımcı olacağız, ayrılmanıza destek olacağız. Bütün Amerikalılara sesleniyorum. Bana katılın. Bize yardımcı olan herkes için dua edilim.

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