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Son dakika: Afganistan'da deprem! Kabil'den de hissedildi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Son dakika: Afganistan’da deprem! Kabil’den de hissedildi...

Son dakika... Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başkent Kabil'den de şiddetli şekilde hissedildi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından sağlanan verilere göre; Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz bir deprem meydana geldi.

Başkent Kabil'e 300 kilometre uzaklıkta olan Kunduz depreminin şiddeti 4,2 olarak açıklandı.

Depremin Kabil'den de hissedildiği ifade edildi.

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