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Son dakika: ABD güçleri Kabil'den tamamen çekildi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
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Son dakika: ABD güçleri Kabil’den tamamen çekildi!

Son dakika haberi... Afganistan'daki ABD güçleri Kabil Havalimanı'ndan tamamen çekildi. ABD güçlerine ait olduğu belirtilen bir NOTAM'da da Karzai Havalimanı'ndaki kontrolün tamamen bırakıldığı yönünde bir bilgi paylaşıldı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.

20 YILLIK İŞGAL TAMAMLANDI

Orgeneral Mckenzie, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ile kameraların karşısına geçti.

ÇEKİLME RESMEN TAMAMLANDI

McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.

ABD'NİN İŞGALİ BİTİRME SÜRECİ

29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.

Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

Ayrıntılar geliyor...

20 yıllık işgal bitti! ABD Afganistan’dan tamamen çekildi 20 YILLIK İŞGAL BİTTİ! ABD AFGANİSTAN'DAN TAMAMEN ÇEKİLDİ

BM Güvenlik Konseyi’nden Kabil Havalimanı kararı BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDEN KABİL HAVALİMANI KARARI

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