Son dakika: ABD güçleri Kabil'den tamamen çekildi!
Son dakika haberi... Afganistan'daki ABD güçleri Kabil Havalimanı'ndan tamamen çekildi. ABD güçlerine ait olduğu belirtilen bir NOTAM'da da Karzai Havalimanı'ndaki kontrolün tamamen bırakıldığı yönünde bir bilgi paylaşıldı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını açıkladı.
20 YILLIK İŞGAL TAMAMLANDI
Orgeneral Mckenzie, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin tamamlandığını duyurmak üzere, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby ile kameraların karşısına geçti.
ÇEKİLME RESMEN TAMAMLANDI
McKenzie, "Amerikan vatandaşlarını ve savunmasız Afganları tahliye etmeye yönelik askeri misyonun sonunda, Afganistan'dan çekilmemizin tamamlandığını duyurmak için buradayım. Son C-17 uçağı 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı ve ülkede kalan son insanlı uçaklar şu anda Afganistan'ın üzerindeki hava sahasından çekiliyor." ifadesini kullandı.
ABD'NİN İŞGALİ BİTİRME SÜRECİ
29 Şubat 2020'de ABD yönetimi Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 1 Mayıs 2021 itibarıyla tüm askerlerini Afganistan'dan çekmeyi taahhüt etmişti.
Ancak 20 Ocak 2021'de ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden, çekilmenin 1 Mayıs tarihine yetişmeyeceğini duyurmuş daha sonra ise 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar çekilmenin tamamlanacağını açıklamıştı.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.
Ayrıntılar geliyor...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
- Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
- İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
- Üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?