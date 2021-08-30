BM Güvenlik Konseyi'nden son dakika Kabil Havalimanı kararı
BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti. ABD yönetimi, Afganistan'dan tahliye sürecinin başladığı 14 Ağustos'tan bu yana toplam 116 bin 700 kişiyi ülkeden çıkardı.
BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Kabil'deki havalimanının "hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını" talep eden kararı kabul etti.
ABD, AFGANİSTAN'DAN 14 AĞUSTOS'TAN BU YANA 116 BİN 700 KİŞİYİ TAHLİYE ETTİ
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD, son 24 saatte Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 1250 kişiyi daha tahliye etti.
Son 24 saatte 26 askeri uçuş ile 1200, 2 koalisyon uçuşuyla 500 kişi Afganistan'dan çıkarıldı.
Böylece ABD'nin, tahliye operasyonunun başladığı 14 Ağustos'tan bugüne kadar tahliye ettiği kişi sayısı 116 bin 700'e ulaştı.
Öte yandan, temmuz sonundan bu yana Afganistan'dan çıkarılan kişi sayısı da 122 bin 300'ü buldu.
ABD AFGANİSTAN'DAN 6 BİNDEN FAZLA VATANDAŞINI TAHLİYE ETTİ
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugüne kadar Afganistan'dan 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettiklerini, geride kaç vatandaşın kaldığını ise halen belirlemeye çalıştıklarını açıkladı.
Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Afganistan'da yarın sona ermesi planlanan çekilme ve tahliye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Afganistan'da tahliye edilmeyi bekleyen kaç ABD vatandaşı olduğunun sorulması üzerine Psaki, "14 Ağustos'tan bu yana 6 binden fazla ABD vatandaşını tahliye ettik. 14 Ağustos'tan önce Afganistan'da 6 binden az ABD vatandaşı olduğunu tahmin etmiştik ama bize bildirimde bulunmayan birçok kişi ortaya çıktı. Şu anda tam olarak kaç ABD'linin kaldığını belirlemeye çalışıyoruz. İşin en zor yanı çifte vatandaşların henüz ülkeden ayrılıp ayrılmamaya karar vermemiş olmaları." diye konuştu.
Psaki, 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan ayrılmak isteyen ABD vatandaşlarının ülkeden çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını, bu konuda Taliban ile de çalışabileceklerini söyledi.
ORTADA BİR SORUŞTURMA VARKEN SİVİL KAYIPLARINA İLİŞKİN KONUŞAMAM
Afganistan'daki yerel havalimanlarının faaliyetlerini sürdürmesi için bölgesel ortakları ile çalışmayı sürdüreceklerini belirten Psaki, Afganistan'dan çıksalar dahi burada terör ile mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.
Psaki, ABD'nin dün DEAŞ-Horasan hedeflerine yönelik hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 9 ya da 10 sivilin yaşamını kaybettiği haberlerine ilişkin, "Öncelikle şunu söylemeliyim ki sivil kayıpları önlemek adına, belki de dünyadaki her devletten daha çok adım atıyoruz. Ortada bir soruşturma varken, sivil kayıplarına ilişkin konuşamam ancak Savunma Bakanlığının açıklamasında da belirtildiği gibi hedef alınan araçta patlayıcılar vardı ve bu daha fazla ölüme yol açabilirdi." ifadelerini kullandı.
ABD'nin Taliban'a Afganistan'dan tahliye edilecek Afgan ve ABD'li kişilerin listesini verdiği haberlerine ilişkin ise Psaki, bu haberlerin tamamıyla gerçeği yansıtmadığını ancak belirli durumlarda tahliyelerin başarısı için Taliban ile işbirliği yaptıklarını savundu.
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