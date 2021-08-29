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ABD'de Afganistan'a hava saldırısı! DEAŞ-Horasan örgütü Kabil Havalimanı'na saldırı düzenleyecekti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2021 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021
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ABD’de Afganistan’a hava saldırısı! DEAŞ-Horasan örgütü Kabil Havalimanı’na saldırı düzenleyecekti

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Afganistan'ın Kabil şehrinde Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na saldırı hazırlığında olan DEAŞ-Horasan örgütüne ait bomba yüklü araca hava saldırısı düzenlendiği belirtildi. CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban araçta yüklü miktarda patlatıcı maddenin de imha edildiğini ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na saldırı hazırlığında olan DEAŞ-Horasan örgütüne ait bomba yüklü bir araca hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

KABİL'DE SALDIRI DÜZENLENDİ

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında 26 Ağustos'ta, 13 ABD askerinin de öldüğü bombalı saldırının ardından Nangarhar'da DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan ABD, bu sefer de örgüte ait Kabil'deki bir hedefe saldırı düzenledi.

DEAŞ-HORASAN TEHDİDİ ORTADAN KALDIRILDI

CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD güçleri, bugün Kabil'de insansız hava aracı ile bir araca savunma amaçlı saldırı düzenledi ve Hamad Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik olası bir DEAŞ-Horasan tehdidini ortadan kaldırdı." ifadesini kullandı.

ÖNEMLİ MİKTARDA PATLAYICI MADDE BULUNUYORDU

Urban, hedefi başarıyla vurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Araçtaki ikincil patlamalar, o araçta önemli miktarda patlayıcı maddenin varlığını gösterdi. Şu anda elimizde herhangi bir bulgu olmamasına rağmen sivil kayıpların olasılıklarını değerlendiriyoruz."

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