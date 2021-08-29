ABD’de Afganistan’a hava saldırısı! DEAŞ-Horasan örgütü Kabil Havalimanı’na saldırı düzenleyecekti

DEAŞ-HORASAN TEHDİDİ ORTADAN KALDIRILDI

CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD güçleri, bugün Kabil'de insansız hava aracı ile bir araca savunma amaçlı saldırı düzenledi ve Hamad Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik olası bir DEAŞ-Horasan tehdidini ortadan kaldırdı." ifadesini kullandı.