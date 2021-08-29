Ortalık savaş alanına döndü! Meksika’yı Nora Kasırgası vurdu

Kasırga Michoacan eyaletinde sel ve su baskınlarının yanı sıra toprak kayması ve heyelana yol açtı. San Juan Nuevo ile Tancitaro şehirleri arasındaki karayolu üzerinde şiddetli yağışlar nedeniyle çökme meydana gelmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Ayrıca Lazaro Cardenas şehrinde sel suları bir köprünün yıkılmasına neden oldu.