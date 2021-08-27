ABD Taliban’ın tanınmasına şartlı olarak yeşil ışık yaktı: Sözlerine değil eylemlerine bakacağız

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Sözcü Price, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Afganistan'daki son durumu ve devam eden tahliye sürecini değerlendirdi. Price, Taliban'la yakın ve anlık iletişim halinde olduklarını, bir daha saldırı olmaması için tüm güvenlik önlemlerini artırdıklarını söyledi.

31 Ağustos'tan sonra ABD'nin Afganistan'da diplomatik bir misyonunun çalışmaya devam edebilmesi noktasında görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Price, bu tarihten sonra da bu ülkede diplomatik olarak varlıklarını sürdürmek istediklerini vurguladı.