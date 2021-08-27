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ABD Taliban'ın tanınmasına şartlı olarak yeşil ışık yaktı: Sözlerine değil eylemlerine bakacağız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.08.2021 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021
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ABD Taliban’ın tanınmasına şartlı olarak yeşil ışık yaktı: Sözlerine değil eylemlerine bakacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı son dakika açıklamasında ABD'nin Taliban'ı tanıyıp tanımayacağına ilişkin görüşlerini paylaştı. Taliban'ı tanıma konusunda sözlere değil eylemlere bakacaklarını söyleyen Price, Taliban'ın tanınmasına şartlı olarak yeşil ışık yaktı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Taliban'ın Afganistan'ın meşru yönetimi olarak tanıyıp tanımama konusunda "sözlere değil eylemlere" bakarak uluslararası ortaklarla birlikte adım atacaklarını söyledi.

TÜM TEDBİRLER ALINDI

Sözcü Price, bakanlıkta düzenlediği basın brifinginde Afganistan'daki son durumu ve devam eden tahliye sürecini değerlendirdi. Price, Taliban'la yakın ve anlık iletişim halinde olduklarını, bir daha saldırı olmaması için tüm güvenlik önlemlerini artırdıklarını söyledi.

31 Ağustos'tan sonra ABD'nin Afganistan'da diplomatik bir misyonunun çalışmaya devam edebilmesi noktasında görüşmelerini sürdürdüklerini kaydeden Price, bu tarihten sonra da bu ülkede diplomatik olarak varlıklarını sürdürmek istediklerini vurguladı.

GÜVEN SORUSU

Price, Taliban'a güvenip güvenmedikleriyle ilgili bir soruya, "Bu güvenle ilgili bir durum değil, karşılıklı çıkarlarla ilgili bir durum." cevabını verdi.

EYLEMLERE BAKACAĞIZ

Taliban'ın tanınması konusuna bugün net bir yanıt vermelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Price, "Bu sorular bugün yanıt vereceğimiz şeyler değil. Taliban'dan bazıları olumlu, bazıları yapıcı açıklamalar duyduk fakat günün sonunda biz de uluslararası ortaklarımız da sözlere değil eylemlere bakacağız." sözleriyle Taliban'ın ileride diplomatik olarak tanınmasına şartlı olarak yeşil ışık yaktı.

AFGANLAR VERECEK

Price ayrıca, 31 Ağustos'tan sonra Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın nasıl işletileceğine ilişkin ABD'nin bir kararının ya da pozisyonunun olup olmadığı konusunda, "Kabil Havalimanının açık ve işler şekilde olması herkesin çıkarınadır ancak bunun kararını biz değil Afganlar verecek." dedi.

KABİL HAVALİMANI KONUSUNDAKİ DESTEĞİ İÇİN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Price, Taliban'ın Kabil Havalimanının işletilmesi konusunda Türkiye ile görüştüğüne ilişkin haberlerin sorulması üzerine, haberlerin içeriğine girmeden Türkiye'nin bu süreçte çok olumlu katkılar yaptığını belirtti.

Sözcü, "Türkler havalimanı konusunda bugüne kadar yapıcı bir rol oynadılar. Bu konu Başkan Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki konulardan biriydi. Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı konusunda Türklerin oynamış olduğu rolden dolayı minnettarız. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bazı kamuya açık açıklamaları oldu ancak ben burada tamamlayayım." şeklinde konuştu.

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