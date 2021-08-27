Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Joe Biden'a Kabil'de başka terör saldırıları olabilir uyarısı: Gelecek günler bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak
Beyaz Saray ulusal güvenlik ekibi tarafından ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e Kabil'de başka terör saldırılarının da olabileceği konusunda uyarıda bulunuldu. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak." ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray, ulusal güvenlik ekibinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda uyardığını bildirdi.
BAŞKA TERÖR SALDIRILARI OLABİLİR
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada Biden'ın bugün ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan konusunu görüştüğünü ve Harris'in de görüşmeye video konferans yoluyla katıldığını belirtti.
Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda dün düzenlenen terör saldırısında 13 Amerikan askerinin yaşamını kaybetmesinin ardından Psaki, "Ulusal Güvenlik ekibi Biden ve Harris'e Kabil'de başka terör saldırıları olabileceğini ancak Kabil Havalimanında maksimum güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi." bilgisini paylaştı.
TALİMAT VERDİ
Psaki, tüm tehditlere rağmen Amerikan askerlerinin tahliye operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, ABD'nin askeri varlığı bittikten sonra da üçüncü ülke vatandaşları ve vize sahibi Afganların güvenliğinin sağlanması için uluslararası ortaklar ile diplomatik çabalara devam edilmesi talimatı verdi." ifadesini kullandı.
"AFGANİSTAN MİSYONUNUN GELECEK BİRKAÇ GÜNÜ BUGÜNE KADARKİ EN TEHLİKELİ GÜNLER OLACAK"
Toplantıda üst düzey kumutanların da planlanan DEAŞ/Horasan hedefleri konusunda Biden ve Harris'e bilgi verdiğini aktaran Psaki, "Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak." uyarısında bulundu.
Psaki, söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığını sözlerine ekledi.
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