Pentagon Sözcüsü Kirby’den Kabil’deki terör saldırılarına yönelik son dakika açıklamaları

5 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Saldırıya rağmen Afganistan'daki tahliye çalışmalarını da sürdürdüklerinin altını çizen Taylor, "Son 24 saatte 12 bin 500 kişiyi daha güvenli bir şekilde Afganistan'dan tahliye ettik. Son 24 saatte 300'den fazla Amerikan vatandaşı tahliye edildi ve böylece tahliye edilen Amerikan vatandaşlarının sayısı 5 bin 100'ü, tahliye ettiğimiz toplam kişi sayısı 110 bini buldu." bilgisini paylaştı.

Taylor, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında tahliye için bekleyen 5 bin 400 kişi olduğunu belirterek, 31 Ağustos'a kadar bu kişileri tahliye kapasiteleri olduğunu vurguladı.

Dünkü saldırı ile Afganistan'daki misyonlarının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gördüğünü kaydeden Taylor, "Ancak DEAŞ bizi bu misyonu başarıyla tamamlamaktan geri koyamayacak." mesajını verdi.