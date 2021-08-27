Fransa'da vaka sayısı temmuzdan bu yana en düşük seviyede
Fransa'da koronavirüs (kovid-19) pandemisinde son 24 saat içerisinde 18 bin 249 yeni vaka tespit edilirken, bu rakam temmuz ayından bu yana en düşük seviyeye kaydedildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saat içerisinde 95 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayı 114 bin 83'e yükseldi.
TEMMUZDAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi sayısı son 24 saat içinde 18 bin 249 artışla 6 milyon 711 bin 268'e çıktı. Bu rakamla günlük vaka sayısı temmuz ayından bu yana en düşük düzeye geriledi.
Hastanelerde 2 bin 270'i yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 162 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3'te kaldı.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 990 bin 852'ye ulaştı, 42 milyon 421 bin 921 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.
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