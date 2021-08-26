Pakistan Başbakanı’ndan Afganistan’a barış getirmek için dünyaya çağrı

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, başkent İslamabad'da açıklamalarda bulunan Han, "Dünya, Afganistan'a barış getirmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı. 40 yıldır Afganistan'da çatışma var." dedi.

Han, Afganlıların bugüne kadar zorluklarla mücadele ettiğini ifade ederek, Taliban'ın kapsayıcı siyasi uzlaşıyı sağlamaya çalıştığını söyledi.

"KİMSE YOZLAŞMIŞ BİR HÜKÜMET İÇİN SAVAŞMAZ"

Afganistan'da Taliban'ın hemen hemen 70 bin silahlı güce sahip olduğu, tank ve silahlarla donatılmış Afgan ordusunun da 300 bin kişiden oluştuğuna dikkat çeken Han, "(Afgan ordusu) Onlar neden savaşmadı? Çünkü kimse yozlaşmış bir hükümet için savaşmaz. Onlar Batı destekli bir hükümet için asla savaşmayacaklardı." İfadelerini kullandı.

Han, Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'ın köleliğin zincirlerini kırdığını kaydetmişti.