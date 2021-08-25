Pentagon duyurdu: Kovid-19 aşısı zorunlu!
Son dakika haberleri... Pentagon, ABD kamuoyunun merakla beklediği ''zorunlu aşı'' kararını duyurdu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, kuvvet komutanlıklarına gönderdiği genelgede, tüm askerler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.
Austin, genelgede, "Sağlık uzmanlarıyla ve askeri yetkililerle yaptığım istişare ve Başkan'ın da desteği ile Kovid-19'a karşı zorunlu aşının Amerikan halkını savunmak ve orduyu korumak için gerekli olduğuna karar verdim." ifadesine yer verdi.
ABD'li Bakan, tüm Kuvvet Komutanlarına ve Genel Sekreterlerine silahlı kuvvetler içinde aşı olmayanların derhal aşı yaptırılması konusunda talimat verdiğini aktararak, zorunlu aşıların sadece ABD Gıda ve İlaç İdaresinin tam onay verdiği aşılardan oluşacağı bilgisini paylaştı.
Pentagon Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şu anda zorunlu aşının sadece Pfizer-Biontech aşısı olacağını dile getirdi.
Kirby, ordunun şu ana kadar yüzde 68'inin aşı yaptırdığını kaydetti.
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