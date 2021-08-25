Pentagon duyurdu: Kovid-19 aşısı zorunlu!

Austin, genelgede, "Sağlık uzmanlarıyla ve askeri yetkililerle yaptığım istişare ve Başkan'ın da desteği ile Kovid-19'a karşı zorunlu aşının Amerikan halkını savunmak ve orduyu korumak için gerekli olduğuna karar verdim." ifadesine yer verdi.