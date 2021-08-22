23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Mısır'dan İsrail'i sevindirecek karar: Refah Sınır Kapısı kapatıldı

Mısır'dan İsrail'i sevindirecek karar: Refah Sınır Kapısı kapatıldı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
ABONE OL
Mısır’dan İsrail’i sevindirecek karar: Refah Sınır Kapısı kapatıldı

Mısır, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’nı kapatmak kararı aldı. Filistin'in Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazm yaptığı açıklamada, Mısır makamları tarafından yarın (23 Ağustos 2021) her iki yönde Refah kapısının kapatılacağını duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

BAE basınında yer alan haberlerde, Mısır'ın, Hamas'ı protesto etmek için Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nı bir sonraki duyuruya kadar kapatmaya karar verdiğini duyurdu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Filistin'in Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazm yaptığı açıklamada, Mısır makamları tarafından yarın her iki yönde Refah kapısının kapatılacağı konusunda bilgilendirildiklerini ifade etti. Mısır ise henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlemiş, Filistin direniş gruplarına ait mevzilerin hedef alındığı aktarılmıştı.

İsrail’den Gazze’ye hava saldırısı İSRAİL'DEN GAZZE'YE HAVA SALDIRISI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA