Mısır'dan İsrail'i sevindirecek karar: Refah Sınır Kapısı kapatıldı
DÜNYA İHA
Mısır, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı’nı kapatmak kararı aldı. Filistin'in Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazm yaptığı açıklamada, Mısır makamları tarafından yarın (23 Ağustos 2021) her iki yönde Refah kapısının kapatılacağını duyurdu. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
BAE basınında yer alan haberlerde, Mısır'ın, Hamas'ı protesto etmek için Gazze Şeridi'ndeki Refah Sınır Kapısı'nı bir sonraki duyuruya kadar kapatmaya karar verdiğini duyurdu.
Öte yandan İsrail savaş uçakları, dün gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine hava saldırısı düzenlemiş, Filistin direniş gruplarına ait mevzilerin hedef alındığı aktarılmıştı.
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