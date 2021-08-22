Mısır’dan İsrail’i sevindirecek karar: Refah Sınır Kapısı kapatıldı

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Filistin'in Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazm yaptığı açıklamada, Mısır makamları tarafından yarın her iki yönde Refah kapısının kapatılacağı konusunda bilgilendirildiklerini ifade etti. Mısır ise henüz konuya ilişkin resmi açıklama yapmadı.