Fransa’da Afgan sığınmacıların kabulü için gösteri

Aralarında Afganların da içlerinde bulunduğu göstericiler, Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Afganistan bayraklarıyla toplandı.

"Afganlar hoş geldiniz", "Afganların hayatı değerlidir", "tahliye şimdi" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kalan ailelerinin ve tehdit altında olan kişilerin tahliye edilerek Fransa'ya getirilmesini talep etti.