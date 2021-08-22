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Fransa'da Afgan sığınmacıların kabulü için gösteri

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021
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Fransa’da Afgan sığınmacıların kabulü için gösteri

Fransa’nın başkenti Paris’te pek çok kişi, Afgan sığınmacıların ülkeye kabulü talebiyle gösteri gerçekleştirdi. Gösteride, "Afganların hayatı değerlidir" sloganları atıldı.

Paris'te içlerinde Afganlı mültecilerin kabulü için gösteri gerçekleştirildi.

Aralarında Afganların da içlerinde bulunduğu göstericiler, Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda ellerinde Afganistan bayraklarıyla toplandı.

"Afganlar hoş geldiniz", "Afganların hayatı değerlidir", "tahliye şimdi" ifadelerinin yer aldığı pankartlar taşıyan göstericiler, Taliban'ın yönetimi ele geçirdiği Afganistan'da kalan ailelerinin ve tehdit altında olan kişilerin tahliye edilerek Fransa'ya getirilmesini talep etti.

Gösterinin organizatörleri, Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmek istedi.

Fransa, Kabil'den beş uçakla çoğunluğu Afgan 600 kişiyi tahliye ettiğini açıklamıştı.

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