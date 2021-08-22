Dışişleri’nden İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için Türkiye’nin anılmasına ilişkin açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere medyasında Afgan göçmenler için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları çerçevesinde Türkiye'ye ilişkin atıf yapılmasına ilişkin, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." açıklamasında bulundu.