23 Ağustos 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Dışişleri’nden İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için Türkiye'nin anılmasına ilişkin açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir

Dışişleri’nden İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için Türkiye'nin anılmasına ilişkin açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 22.08.2021 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021
ABONE OL
Dışişleri’nden İngiltere basınında Afgan sığınmacılar için Türkiye’nin anılmasına ilişkin açıklama: Kabul etmemiz mümkün değildir

Son dakika haberleri...Dışişleri Bakanlığı tarafından İngiltere medyasında Afgan mülteciler için Türkiye'nin anılmasına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir" denildi. İngiliz medyasındaki iddiayı CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener sıklıkla dillendiriyordu.

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere medyasında Afgan göçmenler için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları çerçevesinde Türkiye'ye ilişkin atıf yapılmasına ilişkin, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri, İngiltere medyasında Afgan sığınmacılar için üçüncü ülkelerde kurulacak iltica merkezleri planları çerçevesinde Türkiye'ye atıf yapılması ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

HABERLER GERÇEKLERİ YANSITMIYOR

Yapılan açıklamada, İngiltere basınında yer alan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Açıklamada, "Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadesine yer verildi.

THE MAİL ON SUNDAY GAZETESİNDEKİ MAKALE

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, The Mail on Sunday gazetesinde yayımlanan makalesinde, Afganistan'da kendileri için çalışan bazı Afganlara vize vermek için işlemleri yapılana kadar bazı bölge ülkelerinde bekleyecekleri merkezler kurmayı planladıklarını açıklamıştı.

The Mail on Sunday, makalede ülke ismi zikredilmemesine rağmen kendi haberinde, Wallace'e atfen Türkiye ve Pakistan'ın isimlerini belirtmiş, bazı İngiliz yayın organları da söz konusu habere gönderme yapmıştı.

KILIÇDAROĞLU ve AKŞENER İDDİALARI SÜRDÜRMÜŞTÜ
İngiliz Basını'nda yer alan bu asıl iddiaları, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Akşener sosyal medyada gündeme getirmişti.

Başkan Erdoğan’dan Afganistan diplomasisi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AFGANİSTAN DİPLOMASİSİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA