21 Ağustos 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yangın sırasında çıkan hortum kamerada

Yangın sırasında çıkan hortum kamerada

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 21.08.2021
ABONE OL
Yangın sırasında çıkan hortum kamerada

Son dakika dünya haberleri... Rusya'ya bağlı Başkurdistan'da kırsal alanda çıkan yangın sırasında rüzgarın etkisiyle hortum çıktı. Perşembe günü çıkan hortum, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan'ın güneyindeki Sadovy ve Buribay köylerinin kesiştiği bölgede otluk alan tutuştu.

Yangın sırasında çıkan hortum kamerada

Kuru otlar üzerindeki alevler bir anda geniş bir alana yayıldı. Otluk alanda alevler ve dumanlar yükselirken, dev hortum oluştu. Perşembe günü çıkan hortum, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangın sırasında çıkan hortum kamerada

Orman yangınlarının sürdüğü Başkurdistan'da ise son 24 saatte 21 hektarlık alan yandı. Bölgede haftalardır devam eden orman yangınları nedeniyle 380 bin hektarlık alan ise tamamen küle döndü.

Yangın sırasında çıkan hortum kamerada

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA