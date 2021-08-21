Yangın sırasında çıkan hortum kamerada
DÜNYA İHA
Son dakika dünya haberleri... Rusya'ya bağlı Başkurdistan'da kırsal alanda çıkan yangın sırasında rüzgarın etkisiyle hortum çıktı. Perşembe günü çıkan hortum, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Rusya'ya bağlı Başkurdistan'ın güneyindeki Sadovy ve Buribay köylerinin kesiştiği bölgede otluk alan tutuştu.
Kuru otlar üzerindeki alevler bir anda geniş bir alana yayıldı. Otluk alanda alevler ve dumanlar yükselirken, dev hortum oluştu. Perşembe günü çıkan hortum, çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.
Orman yangınlarının sürdüğü Başkurdistan'da ise son 24 saatte 21 hektarlık alan yandı. Bölgede haftalardır devam eden orman yangınları nedeniyle 380 bin hektarlık alan ise tamamen küle döndü.
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