AB Taliban’ı tanıyacak mı? Flaş açıklama geldi

"AFGANİSTAN'DA İSTEDİĞİMİZ İNSAN HAKLARINI SAVUNMAK"

AB Konseyi Başkanı Michel de "Uluslararası toplum, temel ilkelerini Afganistan'da savunmaya çalışmaya devam etmelidir. Şimdiye kadar yapılanların yitirilmemesi için çalışacağız. Güvenlik garantisi ve Avrupa projesinin onuru arasında bir denge olmasını temenni ediyoruz. Afganistan'da istediğimiz daha fazla istikrar, insan haklarını, değerlerimizi ve çıkarlarımızı savunmak." açıklamasında bulundu.

Michel, Afganistan'daki durumun "dramatik ve öncesi görülmeyen bir şekilde olmaya devam ettiğini" vurguladı.