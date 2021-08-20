Pentagon, ABD askerlerine verilen Afgan bebeğin babasına teslim edildiğini açıkladı

Taliban güçlerinin kontrolü ele aldığı Afganistan'da ülkeyi terk edemeyen çocuklu aileler, çaresizce çocuklarından feragat ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Kabil Havaalanı'nda tahliye izdihamının neden olduğu kalabalıkta bekleyen aileler, kendileri kurtulamasa da en azından çocuklarının kurtulabilmesi için bebeklerini elden ele taşıyarak tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti. Yaşanan olay ise görgü tanıklarının telefon kameralarına yansımıştı.

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