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Pentagon, ABD askerlerine verilen Afgan bebeğin babasına teslim edildiğini açıkladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2021 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021
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Pentagon, ABD askerlerine verilen Afgan bebeğin babasına teslim edildiğini açıkladı

Son dakika haberleri...  ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'nda Afgan ailelerden birinin ABD askerlerine duvarın üzerinden teslim ettiği bebeğin hasta olduğunu ve tedavi edildikten sonra babasına geri verildiğini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Havalimanı'nda Afgan ailelerden birinin ABD askerlerine duvarın üzerinden teslim ettiği bebeğin hasta olduğunu ve tedavi edildikten sonra babasına geri verildiğini söyledi.

Afgan aileler çocuklarını ABD askerlerine teslim etti AFGAN AİLELER ÇOCUKLARINI ABD ASKERLERİNE TESLİM ETTİ

Afganistan'daki tahliye süreci hakkında yapılan açıklamada, "Kabil Havalimanı'ndaki uçuşlar, Katar'daki yoğunluğu hafifletmek için durduruldu" denildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, "Afganistan'daki terör tehdidinin 20 yıl önceki kadar kötü olduğunu düşünmüyoruz" dedi.

Taliban güçlerinin kontrolü ele aldığı Afganistan'da ülkeyi terk edemeyen çocuklu aileler, çaresizce çocuklarından feragat ediyor. Afganistan'ın başkenti Kabil'de yer alan Kabil Havaalanı'nda tahliye izdihamının neden olduğu kalabalıkta bekleyen aileler, kendileri kurtulamasa da en azından çocuklarının kurtulabilmesi için bebeklerini elden ele taşıyarak tahliye operasyonu yürüten ABD askerlerine teslim etti. Yaşanan olay ise görgü tanıklarının telefon kameralarına yansımıştı.

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