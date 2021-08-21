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Son dakika: ABD'den 'Afganistan'dan tahliye' açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.08.2021
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Son dakika: ABD’den ’Afganistan’dan tahliye’ açıklaması

Son dakika haberleri... ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta Afganistan'dan 2 bin 500'ü ABD vatandaşı olmak üzere 17 bin kişi tahliye edildi" denildi.

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