"Efsane komutan" Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya iniyor!
Taliban'ın Afganistan'da yeniden yönetime gelmesiyle birlikte ülkede, direniş hareketi başladı. Taliban'ın henüz ele geçiremediği Pencşir'de toplanan afgan askerler yeni direnişin fitilini ateşledi. Direnişin başındaki isim ise efsane komutan olarak anılan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih... Taliban'a karşı verdiği mücadele ile akıllara kazınan ve "Efsane komutan" olarak anılan Ahmed Şah Mesud'ın ‘Pencşir Aslanı’ olarak anılan 32 yaşındaki oğlu Amrullah Salih, Taliban’la mücadeleye hazırlanıyor. Afgan- Sovyet savaşının efsane komutanlarından Ahmed Şah Mesud, Taliban ve El Kaide’yle de mücadele ediyordu. 9 Eylül 2001’de bombalı bir saldırıyla öldürüldü. Taliban ve El Kaide’nin önü daha da açıldı.
Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'a karşı direnişin fitili Pencşir'de yakıldı. Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk ettiği, binlerce sivilin de kaçmaya çalıştığı Afganistan'ın Pencşir vilayetinde direniş hareketi başlatıldı.
Hükümetin ağır silahları sevk ettiği vilayet adeta direnişin son kalesi konumunda. Kabil'e 160 kilometre uzakta bulunan Pencşir'den gelen görüntülerde ise hükümete ait helikopter ve ağır silahlı direnişçilerin kentin güvenliğini sağladığı görülüyor.
Aynı görüntülerde Afgan güvenlik güçlerine ait humvee tipi silahlı askeri ciplerin vilayetteki stadyumun önüne toplandığı anlar kayda geçti.
DİRENİŞİN KİLİT İSMİ "EFSANE KOMUTAN"IN OĞLU
Pecşir'deki direnişin kilit ismi ise, sovyetlere karşı savaşan ve taliban'a direniş başlatan "efsane komutan" Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih.
Taliban'dan kaçan Afganistan askerleri ve milisleri, kendisini geçici başkan ilan eden Devlet Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'i lider kabul ediyor.
Ahmet Mesud, uluslararası basına yazdığı mektupta "Köleliği reddeden tüm özgür Afganlar'ı, ülkemizin ızdırap içindeki son özgür kalesi olan Pencşir'de bana katılmaya çağırıyorum" dedi.
TALİBAN KARŞITI PROTESTO: 3 KİŞİ ÖLDÜ
Pencşir'de direniş hareketi güçlenirken Celalabad'da da taliban karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Protestocular afganistan bayrağı açarak yürüdü.
Taliban'ın protestocuların dağılması için ateş açtığı ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.
"KASAP BARADAR" 20 YIL SONRA AFGANİSTAN'DA
Ülkede direniş yavaş yavaş güçlenirken Taliban'ın kurucularından "Kasap Baradar" lakaplı Molla Abdulgani baradar ve heyeti 20 yıl sonra Afganistan'a geri döndü.
Katar'dan Kandahar'a gelen Baradar'ı, havalimanında destekçileri sevinç gösterileri içinde karşıladı.
Taliban'ın kurucuları arasında yer alan 53 yaşındaki Baradar'ın Afganistan'ın yeni lideri olması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! 21 Ağustos AFAD son depremler listesi | SON DAKİKA HABERLER
- 28. Dönem POMEM tarihi açıklandı mı? 2021 EGM Polis Akademisi yeni polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
- DGS tercihleri ne zaman? 2021 DGS üniversite 4 yıllık lisans programları taban puanlar, kontenjanlar açıklandı mı?
- Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? Aşure malzemeleri ve tarifi
- TEKNOFEST 2021 ne zaman başlıyor? TEKNOFEST nerede yapılacak? TEKNOFEST bu sene nerede olacak?
- ÖSYM son dakika: KPSS lisans sonuçları heyecanla bekleniyordu! 2021 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Kritik tarih! KYK başvuruları ne zaman? 2021-2022 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Başvurana 2.862 TL verilecek! 6 aydan 10'a kadar ödeme yapılıyor! Bu detayları atlamayın
- POMEM sonuçları açıklandı mı? 27. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
- Genelge yayımlandı! Zorunlu PCR testi ne zaman başlayacak? Okullarda, uçuşlarda, şehirlerarsı seyahatte PCR testi zorunlu mu?
- Gaziantep FK Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? 2021-2022 Süper Lig 2. hafta Gaziantep BJK maçı hangi kanalda?
- YKS tercih sonuçları için dikkat çeken tarih! 2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?