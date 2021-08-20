"Efsane komutan" Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya iniyor!

DİRENİŞİN KİLİT İSMİ "EFSANE KOMUTAN"IN OĞLU

Pecşir'deki direnişin kilit ismi ise, sovyetlere karşı savaşan ve taliban'a direniş başlatan "efsane komutan" Ahmed Şah Mesud'un oğlu Amrullah Salih.

Taliban'dan kaçan Afganistan askerleri ve milisleri, kendisini geçici başkan ilan eden Devlet Başkan Yardımcısı Amrullah Salih'i lider kabul ediyor.

Ahmet Mesud, uluslararası basına yazdığı mektupta "Köleliği reddeden tüm özgür Afganlar'ı, ülkemizin ızdırap içindeki son özgür kalesi olan Pencşir'de bana katılmaya çağırıyorum" dedi.