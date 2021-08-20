Belarus'un göçmen oyunu Avrupa'yı karıştırdı! İşte göçmenlerin ortaya çıkan görüntüleri
Göçmen krizilerine bir yenisi de Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle meydana geldi. Avrupa'ya kaçan Afganların gördüğü yaklaşım dünya basınında gündem oldu. Belarus'un göçmen oyunu Avrupa'yı salladı.
Dünya yeni bir göçmen krizi ile karşı karşıya. Zira Pazar günü Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi ile Afganistan'da on binlerce kişi yollara düştü.
Avrupa Birliği'nin ambargo listesinde olan Belarus ise son dönemde AB'nin bu hamlesine karşılık olarak mülteci kartını oynuyor.
Mültecileri AB sınırına gönderen Belarus'un bu politikası AB liderleri tarafından sertçe eleştirilmişti. Belarus'un Afgan göçmenleri zorla AB sınırına götürdüğü anlar kameraya yakalandı.
LİTVANYA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI
Litvanya sınır kuvvetleri, Belarus polisinin göçmenleri yasadışı bir şekilde sınırlarının dışına ittiğini iddia ettikleri görüntüleri yayınladı. Görüntüler kısa sürede Avrupa'nın gündemine oturdu.
POLONYA'DAN SERT SÖZLER
Polonya ise Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun otoriter hükümetini göçmenleri sınırından geçirerek insani bir kriz yaratmakla suçladı.
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki düzenlediği basın toplantısında, '(Göçmenler) içtenlikle sempati duyduğum insanlar, ancak onlar Bay Lukashenko'nun elinde bir araç, bir araç' dedi.
AB ile Belarus sınırında bu restleşme yüzünden tam bir insanlık dramı yaşanıyor. Zira sihalı Belarus güvenlik güçleri göçmenlerin Belarus'a dönmelerine izin vermezken, Polonya sınır muhafızları ve ordu görevlileri, Polonya üzerinden yolculuklarına devam etmelerini engelliyor.
Polonya bugün söz konusu göç dalgasını durdurmak adına 1000 asker daha konuşlandırdığını duyurdu.
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