Almanya’dan utanç verici tahliye kararı! 135 kişilik uçakta...

TEPKİ YAĞDI

Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Igor Levit, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu felaket karşısında, uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz bir şekilde insanlık dışı. Bu utanç verici. Savaşın ne olduğunu anlamayan sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yedi kişi sadece yedi. Çünkü diğerleri listede değildi." ifadelerini kullanarak Almanya'nın tahliye operasyonundaki başarısızlığına tepki gösterdi.

Gazeteci Hasnain Kazim da "Merhaba Federal Ordu, inme şansınız olan Kabil'den yedi, sadece yedi kişiyi mi kurtardınız? Listenizde sadece bu insanlar olduğu için mi? Ciddi misiniz?" sorularını sorarak tahliye operasyonunu eleştirdi.