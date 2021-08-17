Almanya'dan utanç verici tahliye kararı! 135 kişilik uçakta...
Taliban Afganistan'da yönetimi ele geçirdi ülkeden kaçışlar başladı. ABD dahil birçok ülke, Afganistan'dan çıkmak isteyenleri tahliye etmek için bölgeye, kapasitesinin üzerinde insan alan kargo uçakları gönderirken Alman hükümeti bir skandala imza attı.
Taliban güçlerinin Afganistan'da yönetimi ele geçirmesi, tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. NATO kuvvetlerinin geri çekilmesinin ardından haftalar içinde tüm vilayetleri alarak başkent Kabil'de de yönetime el koyan Taliban'dan kaçan binlerce kişi, havalimanında izdiham yarattı.
Başta ABD olmak üzere birçok ülke, ülkeden çıkmak isteyenleri tahliye etmek için bölgeye, kapasitesinin üzerinde insan alan peş peşe uçaklar gönderirken Alman hükümeti bir skandala imza attı.
Afganistan'da büyük bir kaos yaşanıyor. ABD güçlerinin ülkeden çekilmesinin ardından ülke yönetimine haftalar içinde el koyan Taliban kuvvetleri, büyük bir kaçışın yaşanmasına neden oldu.
Taliban yönetiminden kaçmak isteyen binlerce kişi, başkent Kabil'de bulunan havalimanına akın etti. ABD'nin gönderdiği tahliye uçağına binmek isteyen binlerce kişi, korkutan karelere imza attı. Havalanan uçağın gövdesine tutunarak kaçmak isteyen 3 kişi metrelerce yükseklikten yere çakılırken, 150 kişilik kapasiteye sahip ABD uçağı, tam 640 kişi aldı.
Dünyanın birçok ülkesi de peş peşe tahliyelere devam ederken, Alman hükümeti skandal bir olaya imza attı.
135 KİŞİLİK UÇAKTA 7 KİŞİ TAŞIDILAR
Almanya'nın, Afganistan'ın başkenti Kabil'e gönderdiği A400 tipi askeri kargo uçağına sadece 7 kişiyi almasına sosyal medyada büyük tepki gösterildi.
TEPKİ YAĞDI
Almanya'nın tanınmış sanatçılarından Igor Levit, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu felaket karşısında, uçağı insanlarla doldurmamak, kıyaslanamaz bir şekilde insanlık dışı. Bu utanç verici. Savaşın ne olduğunu anlamayan sorumlular. Söyleyecek söz bulamıyorum. Yedi kişi sadece yedi. Çünkü diğerleri listede değildi." ifadelerini kullanarak Almanya'nın tahliye operasyonundaki başarısızlığına tepki gösterdi.
Gazeteci Hasnain Kazim da "Merhaba Federal Ordu, inme şansınız olan Kabil'den yedi, sadece yedi kişiyi mi kurtardınız? Listenizde sadece bu insanlar olduğu için mi? Ciddi misiniz?" sorularını sorarak tahliye operasyonunu eleştirdi.
"İŞTE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN İNSANLIĞI"
Başka bir sosyal medya kullanıcısı da "Boş bir uçakta yedi kişi. Diğerleri listede değildi. Avrupa Birliği'nin insanlığı budur. Bunlar sizin Hristiyan değerlerinizdir." ifadelerine yer vererek sert tepki gösterdi.
Öte yanında Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kabil'den sadece 7 kişi tahliye edilebildiği ifade edilerek buna gerekçe olarak havalimanına gelen yolların tehlikeli olması ve tahliye edilecek kişilerin havalimanına ulaşamaması gösterildi.
Açıklamada, tahliyelerin devam etmesi için yoğun çaba harcanmaya devam edileceği vurgulandı.
Alman yetkililerin tahliye operasyonu başarısızlığının ardından bir sonraki uçakta 135 kişi kapasiteli A400 uçağına 200 kişi almayı hedeflediği öğrenildi.
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