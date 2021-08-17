Afgan sinemacı Sahraa Karimi Türkiye’ye teşekkür etti! Tüm dünyadan yardım istemişti

ÜLKEDEN AYRILMAK İSTEYENLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin güvenliği için çalıştıklarını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şekilde:

"Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin güvenli bir şekilde ayrılması için gereği yapılıyor. Biz havaalanında biliyorsunuz askeri tarafının yönetimini ve güvenliğini üstlenmiş durumdayız. Orada Amerika, İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada 1-2 gün içerisinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra bu tahliyeler devam edecek. Türkiye olarak sadece vatandaşlarımız değil, diğer ülkelerin de tahliyesine de yardımcı oluyoruz. Çok sayıda Dışişleri Bakanı ile görüştük. ABD ile de işbirliği yapıyoruz. Dün akşam Tony Blinken ile de görüştük. Esas bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor, neler yapabiliriz? Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Hiçbir zaman da muharip güç göndermedik Afganistan'a, havaalanındaki mevcudiyetimiz, havalanının güvenliği ve işletmesini de yürütüyorduk. Geçiş döneminde nasıl bir yönetim olacak, kimler olacak. Bunların hepsini görüşeceğiz."