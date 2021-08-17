Afgan sinemacı Sahraa Karimi Türkiye'ye teşekkür etti! Tüm dünyadan yardım istemişti
Son dakika haberine göre: Ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğinde çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı videosuyla dünya çapında ses getirmişti. "Bizi öldürmeye geliyorlar" diyerek yaşadığı korkuyu anlatan Karimi, tüm dünyaya seslenerek yardım istemişti. Türkiye’nin gönderdiği tahliye uçağıyla Afganistan’dan çıkış yapan Afgan Yönetmen ve Film Yapımcısı Sahraa Karimi, kendisiyle birlikte 11 kişilik ailesinin de tahliye edildiğini açıklayarak, Türkiye ve Ukrayna’ya teşekkür etti.
Afganistan'ın ünlü yönetmeni Sahraa Karimi, Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaşmıştı. Afganistan'da devlet destekli film şirketi Afgan Film'in başına getirilen ilk kadın olan Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaşırken, "Bizi öldürmeye geliyorlar" demişti.
"BİZİ ÖLDÜRMEYE GELİYORLAR"
Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise şunları aktarmıştı:
"Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar."
Sahra Karimi'nin yaptığı çağrılar sosyal medyada ses getirip tüm dünyada yankılandıktan sonra devreye giren elçilikler ve uluslararası kuruluşlar ünlü yönetmeni Kabil'den kurtarmayı başardı. Karimi, Twitter'dan "Sağ ve güvendeyim" paylaşımı yaparken, kurtulması için acil şekilde devreye giren Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na ve Slovakya'ya teşekkür etti.
Karimi, üç ülkenin kendisiyle birlikte 11 kişinin daha Kabil'den kaçmasına yardımcı olduğunu belirtti.
ÜLKEDEN AYRILMAK İSTEYENLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin güvenliği için çalıştıklarını açıkladı.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şekilde:
"Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin güvenli bir şekilde ayrılması için gereği yapılıyor. Biz havaalanında biliyorsunuz askeri tarafının yönetimini ve güvenliğini üstlenmiş durumdayız. Orada Amerika, İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada 1-2 gün içerisinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra bu tahliyeler devam edecek. Türkiye olarak sadece vatandaşlarımız değil, diğer ülkelerin de tahliyesine de yardımcı oluyoruz. Çok sayıda Dışişleri Bakanı ile görüştük. ABD ile de işbirliği yapıyoruz. Dün akşam Tony Blinken ile de görüştük. Esas bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor, neler yapabiliriz? Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Hiçbir zaman da muharip güç göndermedik Afganistan'a, havaalanındaki mevcudiyetimiz, havalanının güvenliği ve işletmesini de yürütüyorduk. Geçiş döneminde nasıl bir yönetim olacak, kimler olacak. Bunların hepsini görüşeceğiz."
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