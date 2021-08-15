Birleşmiş Milletler’den Türkiye açıklaması: Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olacağız

ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞIYORUZ

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının ardından ülkenin kuzeyindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kaybı ve altyapı hasarı için üzüntülerini paylaştı." ifadelerine yer verildi.