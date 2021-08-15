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Birleşmiş Milletler'den Türkiye açıklaması: Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olacağız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.08.2021 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021
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Birleşmiş Milletler’den Türkiye açıklaması: Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olacağız

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada Türkiye'de yaşanan orman yangınları ve sel felaketine yönelik üzüntülerini dile getirdi. Açıklamada BM'nin,bu zorlu zamanda Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümeti ile dayanışma halinde olacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye'de meydana gelen orman yangınları ve sel felaketlerinde hayatını kaybedenler için üzüntülerini dile getirdi.

ÜZÜNTÜLERİNİ PAYLAŞIYORUZ

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Türkiye'de son zamanlarda meydana gelen orman yangınlarının ardından ülkenin kuzeyindeki sel ve toprak kaymaları nedeniyle yaşanan can kaybı ve altyapı hasarı için üzüntülerini paylaştı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, doğal felaketlerden etkilenen ailelere Guterres'in taziyeleri iletilirken, BM'nin, bu zorlu zamanda Türkiye Cumhuriyeti halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde olacağına vurgu yapıldı.

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