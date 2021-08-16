ABD Kabil’e ilave asker gönderiyor: Birliktekilerin sayısı beş bini buldu

ABD, Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesine yardım etmek için ilave bin asker daha gönderecek.ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi üzerine Kabil'de devam eden büyükelçilik personelinin tahliyesine destek için Afganistan'a ilave bin asker daha gönderilmesini onayladı.