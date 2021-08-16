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ABD Kabil'e ilave asker gönderiyor: Birliktekilerin sayısı beş bini buldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.08.2021 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021
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ABD Kabil’e ilave asker gönderiyor: Birliktekilerin sayısı beş bini buldu

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından büyükelçilik personelinin tahliyesine destek için bölgeye bin ilave asker gönderilmesine onay verdi. Böylece bölgedeki ABD birliklerinin sayısı 5 bine ulaştı.

ABD, Kabil Büyükelçiliği personelinin tahliyesine yardım etmek için ilave bin asker daha gönderecek.ABD Başkanı Joe Biden, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi üzerine Kabil'de devam eden büyükelçilik personelinin tahliyesine destek için Afganistan'a ilave bin asker daha gönderilmesini onayladı.

5 BİNE YÜKSELDİ

Kabil'e gönderilen ve sayıları yaklaşık 5 bine ulaşan ABD birlikleri, Afganistan'da 20 yıl boyunca Amerikan askerilerine yardım eden Afganların tahliyesine de yardımcı olacak.

Biden yönetiminin son dakika binlerce askeri tahliye için Afganistan'a yeniden göndermesi Amerikan basınında ülkede güvenlik durumunun ''son derece vahim'' olduğu şeklinde yorumlandı.

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair bir hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeyi, son bir ayda da vilayet merkezlerini hızla ele geçirdi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, kenar mahallelere girmeye başlarken hükümete yönetimi ve başkenti barışçıl şekilde devir çağrıları yaptı.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban kenti tümüyle kontrolüne almaya başladı.

Kabil Havaalanı’nda izdiham KABİL HAVAALANI'NDA İZDİHAM

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