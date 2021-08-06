Son dakika: Terör örgütü YPG/PKK’dan El Bab’a füze saldırısı: 23 yaralı

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 23 sivilin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, saldırı sonrası çıkan yangınları söndürmeye ve yaralıları kurtarmaya çalıştı. Saldırı sonucu evlerde büyük hasar oluşurken, siviller büyük panik ve korku yaşadı.

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