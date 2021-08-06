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Pakistan'da korkunç olay! Hava Kuvvetlerine ait uçak eğitim sırasında düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.08.2021
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Pakistan’da korkunç olay! Hava Kuvvetlerine ait uçak eğitim sırasında düştü

Son dakika haberi...Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait eğitim uçağı, Pencap eyaletinin Attock şehri yakınlarında eğitim uçuşu sırasındayken düştü, pilotlar sağ kurtuldu.

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, rutin eğitim uçuşundaki bir PAF uçağının henüz belirlenemeyen bir sebeple Attock kenti yakınlarında düştüğü, pilotların güvenli şekilde uçağı terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, kaza nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının rapor edilmediği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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