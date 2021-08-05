Yunanistan’da yangın! Olympia kenti alevlerin tehdidi altında

Yangında en az 2 bin dönüm zeytinlik ve 25 bin dönümlük ormanlık arazi ile alevlere teslim olan çok sayıda ev, iş yeri ve aracın kül olduğu bildirildi.

Karadan ve havadan sürdürülen yangın söndürme çalışmalarına, destek için Fransız itfaiyecilerin de geldiği kaydedildi.

Yetkililer, Mora'daki Messinia ile Selanik yakınlarındaki Eginio bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiğini aktardı.

YANGINLARA ORDU MÜDAHALE EDECEK

Bu arada ülkenin birçok yerinde etkili olan orman yangınlarına Yunan ordusunun müdahale etmesi kararlaştırıldı.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos, Genelkurmay Başkanı General Konstandinos Floros ile ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Miçotakis'in talimatıyla siyasi ve askeri liderlerle gerçekleştirilen toplantıda, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Yunan ordusunun tüm imkanlarından yararlanılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.