Yunanistan’dan Türk vatandaşları için flaş sınır kararı

Yunanistan'a girişte tüm ülkelerin vatandaşları için kişisel bilgiler içeren "seyahat formunu" doldurma uygulamasının devam ettiği vurgulanan direktifte, Türkiye'nin yanı sıra 35 ülke için aranan şartların 12 yaşından büyük çocuklar için de geçerli olduğu kaydedildi.

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