Yunanistan’da orman yangınları büyüyor! Atina’ya 20 km uzaklıktaki bölgede…

Yangında en az 2 bin dönüm zeytinlik ve 25 bin dönümlük ormanlık arazi ile alevlere teslim olan çok sayıda ev, iş yeri ve aracın kül olduğu bildirildi.

Karadan ve havadan sürdürülen yangın söndürme çalışmalarına, destek için Fransız itfaiyecilerin de geldiği kaydedildi.

Yetkililer, Mora'daki Messinia ile Selanik yakınlarındaki Eginio bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarının karadan ve havadan devam ettiğini aktardı.