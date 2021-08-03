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İsrail gerçek mermiyle saldırdı! Çok sayıda yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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İsrail gerçek mermiyle saldırdı! Çok sayıda yaralı var

İnsanlık suçu işlemeye devam eden işgalci İsrail abluka altındaki Batı Şeria'ya saldırdı. İsrail güçleri Batı Şeria'ya düzenlediği saldırıda gerçek mermi kullanırken, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskında gerçek mermi kullanması sonucu 6 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri, gece saatlerde işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenledi. Baskın sırasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ile müdahale etti. İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 6 Filistinli yaralandı.

Yaralılar kentteki hastaneye kaldırılırken durumu ağır olan bir kişi Nablus'taki bir hastaneye sevk edildi.

İsrail güçleri tarafından bir Filistinlinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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