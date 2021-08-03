Son dakika: ABD'de Pentagon yakınlarında silahlı saldırı! Giriş ve çıkışlar kapatıldı
Son dakika haberi... ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yakınındaki metro istasyonunda gelen silah sesleri üzerine Pentagon’a giriş ve çıkışların kapatıldığı bildirildi. Bakanlıık tarafından yapılan açıklamada bölgeden bir süre uzak durulması istendi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) binasının, metro istasyonu yakınlarında birden fazla silah sesi duyulması üzerine kapatıldığı bildirildi. ABD medyasındaki haberlere göre, Pentagon, metro istasyonu yakınlarında ateş açılması sebebiyle kapatıldı.
UZAK DURULMASI İSTENDİ
Savunma Bakanlığına ait Twitter hesabından da "binanın, ulaşım merkezindeki bir olay nedeniyle kapatıldığı" açıklaması yapıldı ve bölgeden bir süre uzak durulması istendi.