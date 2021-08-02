İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den çarpıcı sözler: Savaş önlendi
ABD ve Avrupa ile her alanda büyük çekişmeye giren İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 2013 yılında göreve başladığında önünde savaş ve barış seçeneğinin olduğunu belirterek müzakereler ile savaşı önlediklerini söyledi.
Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı olarak İran devlet televizyonuna verdiği son röportajında nükleer anlaşma, dünya ile ilişkiler ve ülke içindeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"MÜZAKERELER SAVAŞI ÖNLEDİ"
Paris'e yaptığı ziyarette eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kendisine "5+1 ülkeleri olarak İran'a karşı kesin savaş kararı almıştık ancak siz göreve gelince ve müzakere için hazır olduğunuzu ilan edince savaştan vazgeçtik" dediğini aktaran Ruhani, "Göreve başladığımda önümüzde iki yol vardı ya dünya ile savaşa girecektik ya da barış yapacaktık. Çözüm diplomasi ve müzakeredir. Müzakereler savaşı önledi." ifadelerini kullandı.
Nükleer anlaşmada 5+1 ülkeleri ile görüştüklerini fakat gerçekte ABD ile müzakere ettiklerini kaydeden Ruhani, "Bugün de esasında ABD ile konuşuyoruz. Viyana'da 4+1 ülkeleri ile konuşuyoruz ve ABD ile görüşmüyoruz ancak gerçekte müzakerenin diğer tarafı ABD'dir." dedi.
İran'da Meclisin "Yaptırımların Kaldırılması ve İran Ulusunun Çıkarlarının Korunması için Stratejik Eylem Planı" adıyla çıkardığı yasanın müzakerelerde anlaşmaya engel oluşturduğunu aktaran Ruhani, şöyle devam etti:
"Yeni hükümet de Meclisin çıkardığı yasaya uyarsa sonuç alamaz. Meclisin yasası kriter olursa bu yakınlarda anlaşma olmaz. ABD yaptırımlarından sonra hiçbir ülke bizimle çalışmaya cesaret etmedi. Sadece nükleer programı müzakere ederiz dersek sonuçlarına da katlanmak zorundayız.
Biz dünyaya sadece nükleer faaliyetleri konuşuruz dedik fakat bankalar sadece buna bakmıyor. Sonraki hükümetin en önemli gündemi müzakerelerdir. İlişki kurmaktan başka hiçbir çözüm yok."
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