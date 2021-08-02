İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den çarpıcı sözler: Savaş önlendi

"MÜZAKERELER SAVAŞI ÖNLEDİ"

Paris'e yaptığı ziyarette eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın kendisine "5+1 ülkeleri olarak İran'a karşı kesin savaş kararı almıştık ancak siz göreve gelince ve müzakere için hazır olduğunuzu ilan edince savaştan vazgeçtik" dediğini aktaran Ruhani, "Göreve başladığımda önümüzde iki yol vardı ya dünya ile savaşa girecektik ya da barış yapacaktık. Çözüm diplomasi ve müzakeredir. Müzakereler savaşı önledi." ifadelerini kullandı.