Kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı
DÜNYA İHA
Suudi Arabistan'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu en az 20 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyindeki Al-Aflaj vilayetinde etkili olan kum fırtınası, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması, zincirleme kazayı beraberinde getirdi.
Al-Ajlia bölgesinde akaryakıt yüklü tankerler dahil en az 20 araç birbirine girdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.
Al-Aflaj Hastanesine ve Al-Saleel Hastanesine kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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