Kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı

Al-Aflaj Hastanesine ve Al-Saleel Hastanesine kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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