01 Ağustos 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı

Kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
ABONE OL
Kum fırtınasında zincirleme kaza: 2 ölü, 14 yaralı

Suudi Arabistan'da kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin azalması sonucu en az 20 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın güneyindeki Al-Aflaj vilayetinde etkili olan kum fırtınası, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azalması, zincirleme kazayı beraberinde getirdi.

Al-Ajlia bölgesinde akaryakıt yüklü tankerler dahil en az 20 araç birbirine girdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı.

Al-Aflaj Hastanesine ve Al-Saleel Hastanesine kaldırılan yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kum fırtınasında feci kaza KUM FIRTINASINDA FECİ KAZA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA