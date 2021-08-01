Yunanistan'da çıkan orman yangınında 110 çocuk dumandan etkilendi
Yunanistan'ın Mora Yarımadası’ndaki Achaea bölgesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Panagopoulos bölgesinde yaklaşık 110 çocuğun yoğun dumandan etkilendiği tatil kampı ise tahliye edildi. Geçtiğimiz hafta Atina yakınlarındaki Dionysos bölgesi başta olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık alan küle dönmüş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti. Meteorologlara göre ülke şu anda 42 ila 44 derece arasında değişen sıcaklıklarla “tarihi ve uzun süreli bir sıcak hava dalgası” yaşıyor.
Yunanistan'ın farklı bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Başkent Atina'nın batısında Mora Yarımadası'nda yer alan Achaea bölgesinde ormanlık alanda dün çıkan yangın nedeniyle 5 köy boşaltılırken, İtfaiye Teşkilatı Başkanı Stefanos Kolokuris'in koordine ettiği yangına 294 itfaiye, 7 piyade timi, 77 itfaiye aracı, 7 helikopter ve 5 uçakla müdahale edildiği bildirildi.
Yunan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, yangını kontrol altına alma çalışmalarının kesintisiz devam ettiği, Ziria, Kranidi ve Almiro bölgelerindeki bazı köylerin tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı. Yunan basınında yer alan haberlere göre sahil şeridindeki Panagopoulos bölgesinde yaklaşık 110 çocuğun yoğun dumandan etkilendiği tatil kampının tahliye edildiği, Rio-Antirio köprüsünün de bir süreliğine trafiğe kapatıldığı kaydedildi.
"BUGÜNKÜ DURUM DÜNDEN DAHA İYİ"
Yangın bölgesine giden Vatandaşı Koruma Bakanı Mihalis Hrisohoidis, bölgedeki durumun düne kıyasla iyiye gittiğini belirterek, "Devlet mekanizmasını hemen tüm alanlarda devreye soktuk ve itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangının büyümesini engelledik. Bugünkü durum dünden daha iyi" dedi.
FARKLI NOKTALARDA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR
Ayrıca Rodos Adası, Mikonos Adası ve Türkiye-Yunanistan sınırına yakın Sofulu bölgesinde öğle saatlerinde yeni orman yangınları çıktığı aktarıldı. Mikonos'ta 15 dönüm çalılık arazi ile 2 araca zarar veren yangının itfaiye ve gönüllüler tarafından kısa sürede söndürüldüğü belirtildi. Diğer yangın bölgelerine itfaiye araçları ve helikopterlerin sevk edildiği kaydedildi.
Geçtiğimiz hafta Atina yakınlarındaki Dionysos bölgesi başta olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık alan küle dönmüş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.
Meteorologlara göre ülke şu anda 42 ila 44 derece arasında değişen sıcaklıklarla "tarihi ve uzun süreli bir sıcak hava dalgası" yaşıyor.
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