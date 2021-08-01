Yunanistan'da çıkan orman yangınında 110 çocuk dumandan etkilendi

Geçtiğimiz hafta Atina yakınlarındaki Dionysos bölgesi başta olmak üzere Magnisia ve Preveza bölgelerinde yüzlerce hektarlık ormanlık alan küle dönmüş, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale gelmişti.

Meteorologlara göre ülke şu anda 42 ila 44 derece arasında değişen sıcaklıklarla "tarihi ve uzun süreli bir sıcak hava dalgası" yaşıyor.