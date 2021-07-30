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SON DAKİKA: Afganistan Dışişleri Bakanlığından Türkiye’ye taziye mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2021 Güncelleme Tarihi: 30.07.2021
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SON DAKİKA: Afganistan Dışişleri Bakanlığından Türkiye’ye taziye mesajı

Son dakika... Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

SON DAKİKA: Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'deki orman yangınları nedeniyle bir mesaj paylaştı.

Mesajda, "Dost ve kardeş ülke Türkiye'nin güneyindeki ormanlarda çıkan yangını üzüntüyle öğrendik. Antalya'nın 75 kilometre doğusundaki Manavgat çevresindeki ormanları merkez alan devasa yangın, maddi kayıplara neden olurken ülkenin binlerce vatandaşını yerinden ederek, Afganistan halkını ve hükümetini derinden üzmüştür" ifadeleri yer aldı.

Afganistan Dışişleri Bakanı Mohammad Haneef Atmar'ın Türkiye'nin güneyinde etkili olan orman yangınlarında hayatını kaybedenler için taziyelerini dile getirdiği aktarılan mesajda, "Atmar, yüce Allah'tan başta Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere dost ve kardeş ülke Türkiye hükümetine, milletine, kazadan etkilenen ailelere sabır ve yaralılara acil şifalar diliyor" denildi.

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