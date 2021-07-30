İran'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı: 'Yardım etmeye hazırız'

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Yüzlerce alanın küle döndüğü, can kayıpları ile pek çok hayvanın telef olduğu yangınla ilgili Azerbaycan, Ukrayna ve Yunanistan'dan dayanışma mesajları geldi. Son olarak da İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade tarafından yangınlar sebebiyle dayanışma mesajı paylaşıldı.

Hatibzade, İran Dışişleri Bakanlığı sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, orman yangınları sebebiyle Türkiye idaresi ve insanı ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

İranlı yetkili, yangınlarda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye dileklerini ileterek, yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.