Aşı olmayan gençler sinema ve havuzlara alınmayacak: Fransa'da Moderna aşısı 12-17 yaş aralığındaki gençlerde uygulanabilecek

VAKA SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ

Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Fransa'da 27 Temmuz itibarıyla, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 6 milyon 26 bin 115 oldu. Dün 26 bin 871 yeni vaka kaydedilirken 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 725'e çıktı.

Hastanelerde 978'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 137 kişinin tedavisine devam ediliyor. Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1'e düştü.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 40 milyon 719 bin 515'e ulaştı, 34 milyon 26 bin 476 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 71 milyon 145 binden fazla doz aşı yapıldı.

KOVİD-19 İLE MÜCADELE YASASI AĞUSTOSTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen Kovid-19 ile mücadele yasası, Anayasa Konseyi onaylarsa 9 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor.

Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.