Aşı olmayan gençler sinema ve havuzlara alınmayacak: Fransa'da Moderna aşısı 12-17 yaş aralığındaki gençlerde uygulanabilecek
Fransa, 12-17 yaş arası gençlere yönelik Moderna aşısının kullanımına onay verdiğini açıkladı. Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, okullarda 6-7 bin civarında aşı merkezi açılacağını da duyurdu. Blanquer, ayrıca ülke genelinde aşı olmayan gençlerin sinema ya da yüzme havuzuna giremeyeceğini de paylaştı.
Fransa'da, Yüksek Sağlık Otoritesi (HAS) 12-17 yaş arası gençler için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Moderna aşısını onayladı.
HAS'tan yapılan açıklamada, Amerikan Moderna şirketinin aşısının tavsiye edilen stratejiye uygun olarak öncelikle başka hastalıkları bulunan veya bağışıklığı düşük olan gençlerde, ardından hastalığı olmayan gençlerde virüsün dolaşımını düşürmek, gençlerin sosyal hayatlarını normalleştirmek ve eğitime erişimlerini korumak için uygulanabileceği belirtildi.
12-17 YAŞ GRUBUNA ONAY
Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna şirketine ait bilimsel adı Spikevax olan aşının 12-17 yaş gençlere uygulanmasına 23 Temmuz'da onay vermişti. Moderna, Pfizer aşısından sonra Fransa'da gençler için onaylanan ikinci aşı oldu. Pfizer, 15 Temmuz'dan bu yana 12 yaş ve üstü gençlere uygulanıyor.
YÜZDE 32 AŞILANDI
Fransa Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, 25 Temmuz itibarıyla 12-17 yaş arası gençlerin yüzde 32'si en az 1 doz aşı olurken yüzde 12'si tam aşılandı.
OKULLARA AŞI MERKEZİ AÇILACAK
Öte yandan Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, aşılama oranını artırmak amacıyla eğitim yılının başından itibaren ortaokul ve lise binalarında ya da yakınlarında 6 bin ila 7 bin aşı merkezinin açılacağını duyurdu.
İlkokullarda bir öğrenci pozitif çıktığında sınıfı kapatma kuralının uygulanmaya devam edileceğini belirten Blanquer, ancak artık ortaokul ve liselerde aşı olmayan öğrencilerin dışlanacağını ve uzaktan eğitim alacağını aktardı.
SİNEMA VE YÜZME HAVUZUNA GİDEMEYECEKLER
Blanquer, aşısız gençlerin okul gezisi kapsamında sinema ya da yüzme havuzuna gidemeyeceğini paylaştı. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de Kovid-19 sağlık ruhsatının büyük alışveriş merkezlerinde valiliklerin kararına göre vaka sayısının yükselmesi halinde uygulanabileceğini bildirdi.
VAKA SAYISI 6 MİLYONU GEÇTİ
Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre, Fransa'da 27 Temmuz itibarıyla, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 6 milyon 26 bin 115 oldu. Dün 26 bin 871 yeni vaka kaydedilirken 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkede virüsten ölenlerin sayısı 111 bin 725'e çıktı.
Hastanelerde 978'i yoğun bakımda olmak üzere 7 bin 137 kişinin tedavisine devam ediliyor. Ülkede son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,1'e düştü.
Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 40 milyon 719 bin 515'e ulaştı, 34 milyon 26 bin 476 kişiye de ikinci veya üçüncü doz aşı uygulandı. Toplamda 71 milyon 145 binden fazla doz aşı yapıldı.
KOVİD-19 İLE MÜCADELE YASASI AĞUSTOSTA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
Parlamentodan 26 Temmuz'da geçen Kovid-19 ile mücadele yasası, Anayasa Konseyi onaylarsa 9 Ağustos'ta yürürlüğe girecek. Yasa, hastane ve bakımevi çalışanlarına, itfaiyecilere Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriyor.
Yasa, belli etkinlik ve mekanlara girişte, Kovid-19 aşısı olduğunu belgelemeyi, son 48 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiren Kovid-19 ruhsat uygulamasını konser gibi geniş katılımlı etkinliklerin yanı sıra kafe, restoran, toplu taşıma ve 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar ile eğlence parklarında da zorunlu hale getiriyor.
MAAŞTA KESİNTİ YAPILABİLECEK
Alışveriş merkezlerinin Kovid-19 ruhsat uygulamasının dışında tutulduğu yasa, iş yeri sahiplerinin çalışanlarından Kovid-19 aşısı veya ruhsatı talep etmeleri halinde, bunu reddeden çalışanlarının maaşını kesmesine imkan tanıyor.
Yasa, 30 gün içerisinde 3 defa Kovid-19 sağlık kartı kontrolü yapmadığı belirlenen işletme sahiplerine 1 yıla kadar hapis ve 9 bin avro para cezası öngörüyor.
Tartışmalı yasa tasarısı, "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, 25 Temmuz'da Fransa genelinde resmi verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.
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