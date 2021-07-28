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Ukrayna’da uçak evin çatısına düştü: 4 ölü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.07.2021
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Ukrayna’da küçük bir uçağın müstakil bir evin çatısına düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Uçağın düşmesi sonucu evde yangın çıktığı ve ekiplerin yangına müdahale ettiği aktarıldı.

Ukrayna'nın Prikarpatya bölgesinde küçük uçak, nedeni henüz belirlenemeyen teknik arıza sonucu bölgede bulunan müstakil bir evin çatısına düştü.

Kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın düşmesi sonucu evde yangın çıktığı ve ekiplerin yangına müdahale ettiği aktarıldı.

Uçak evin çatısına düştü: 4 ölü UÇAK EVİN ÇATISINA DÜŞTÜ: 4 ÖLÜ

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