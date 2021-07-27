Darbe sonrası Tunus Başbakanı Meşişi görevi bırakma şartını açıkladı! Cumhurbaşkanı Kays Said'e mesaj

Meşişi, yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Said'in kendisini görevden alması karşısında Cumhurbaşkanı'nın atayacağı yeni bir başbakana görevi teslim edeceğini belirten Meşişi, Tunus'un durumunu karmaşıklaştıran ve zora sokan engelleyici bir rol üstlenmeyeceğini kaydetti.

Tüm Tunusluların güvenliğini ve hakkını gözetmesi nedeniyle devlette bir görev almayacağını ifade eden Meşişi, ülkesine her koşulda hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.