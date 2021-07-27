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Darbe sonrası Tunus Başbakanı Meşişi görevi bırakma şartını açıkladı! Cumhurbaşkanı Kays Said'e mesaj

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.07.2021 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021
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Darbe sonrası Tunus Başbakanı Meşişi görevi bırakma şartını açıkladı! Cumhurbaşkanı Kays Said'e mesaj

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yeni bir başbakan ataması halinde halkın güvenliğini ve hakkını gözettiği için görevini devredeceğini duyurdu.

Meşişi, yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Said'in kendisini görevden alması karşısında Cumhurbaşkanı'nın atayacağı yeni bir başbakana görevi teslim edeceğini belirten Meşişi, Tunus'un durumunu karmaşıklaştıran ve zora sokan engelleyici bir rol üstlenmeyeceğini kaydetti.

Tüm Tunusluların güvenliğini ve hakkını gözetmesi nedeniyle devlette bir görev almayacağını ifade eden Meşişi, ülkesine her koşulda hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.

TUNUS'TAKİ DARBE SÜRECİ

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.


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