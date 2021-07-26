ABD'den Tunus'taki darbeyle ilgili klasik açıklama: Endişeliyiz

TUNUS'TA NE OLMUŞTU?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de dün gece Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.