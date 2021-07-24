Son dakika: Fransa’da günlük vaka sayısı 25 bini aştı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayısı 25 bini aştı.

SON 24 SAATTE 25 BİN YENİ VAKA

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 624 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 978 bin 695'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 22 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 609'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 878'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 787 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 69 milyon 514 bin 61 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 39 milyon 798 bin 409'una tek doz aşı yapıldı.

SON 24 SAATTE 12.381 YENİ VAKA

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 463 COVID-19 testi yapıldı, 12 bin 381 kişinin testi pozitif çıktı, 58 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 383 oldu.