İngiltere karıştı! Aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi

Burada bir süre yapılan konuşmaları dinleyen göstericiler daha sonra Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya yürüdü. Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu sokağa tenis topu, şişe ve meşale fırlatan göstericiler, buradaki barikatları aşmaya çalıştı.

Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayan bazı göstericiler gözaltına alındı.

Grubun, geçen haftalarda düzenlediği gösterilerde de onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

19 TEMMUZ'DA TÜM KOVID-19 ÖNLEMLERİ KALDIRILMIŞTI

Kovid-19 vaka sayılarının günlük 50 bini geçtiği ülkede, kısıtlamaların tamamı 19 Temmuz'da kaldırılmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla, 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğuna son verilmişti.

Bu kapsamda, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısı kuralı kaldırılmış, gece kulüpleri yeniden açılmıştı.