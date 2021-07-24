İngiltere karıştı! Aşı karşıtlarının protestosuna polis müdahalesi
Son dakika haberleri... İngiltere'nin başkenti Londra'da polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ve aşısı karşıtlarının düzenlediği gösteriye müdahale etti. Ülkede son 24 saatte 36 bin 389 vaka tespit edildi.
"StandUpX" adlı grubun üyeleri Trafalgar Meydanı'nda bir araya geldi. "Aşıya hayır, karantinaya hayır", "Çocuklarımızın üzerinden elinizi çekin" ve "Hükümet yalan söylüyor" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin bazı işletmelere girişlerde Kovid-19 aşısının zorunlu olmasına ilişkin çalışmalarını protesto etti.
Burada bir süre yapılan konuşmaları dinleyen göstericiler daha sonra Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya yürüdü. Başbakanlık Ofisi'nin bulunduğu sokağa tenis topu, şişe ve meşale fırlatan göstericiler, buradaki barikatları aşmaya çalıştı.
Polisin dağılmaları yönündeki uyarılarını dikkate almayan bazı göstericiler gözaltına alındı.
Grubun, geçen haftalarda düzenlediği gösterilerde de onlarca kişi gözaltına alınmıştı.
19 TEMMUZ'DA TÜM KOVID-19 ÖNLEMLERİ KALDIRILMIŞTI
Kovid-19 vaka sayılarının günlük 50 bini geçtiği ülkede, kısıtlamaların tamamı 19 Temmuz'da kaldırılmıştı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Özgürlük Günü" diye adlandırdığı 19 Temmuz itibarıyla, 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğuna son verilmişti.
Bu kapsamda, iç ve dış mekanlarda bir araya gelecek kişi sayısı kuralı kaldırılmış, gece kulüpleri yeniden açılmıştı.
SON 24 SAATTE 36 BİN 389 VAKA TESPİT EDİLDİ
Öte yandan, Sağlık Bakanlığının yayımladığı verilere göre, son 24 saatte 36 bin 389 yeni vaka tespit edildi, 64 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 476 bin 845'e ulaşırken, bunlardan 36 milyon 762 bin 646'sına ikinci doz aşı uygulandı.
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