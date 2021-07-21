Ukrayna'da büyük panik! Havalimanı boşaltıldı

Ukrayna'nın turistik şehirlerinden Lviv'de sabah yerel saatle 09.25 sıralarında polis ekiplerine Uluslararası Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli çantayı fünyeyle patlatmadan önce tüm uçuşlar durduruldu ve havaalanı tahliye edildi.



İstanbul'a uçan Asyalı bir turiste ait olduğu öğrenilen çantanın patlatılmasının ardından içinden bilgisayar çıktı. Olayın anlaşmasının üstüne havaalanında uçuşlar tekrar başladı.

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